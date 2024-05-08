شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين يشيدون بجهود أجهزة الدولة لتوفير الحياة الكريمة في مختلف القطاعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:26 مساءً - ألتقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أ.ح. عمرو أحمد جميل بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتي حلايب وشلاتين، الذين أعربوا عن تقديرهم العميق للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين في مدينتي حلايب وشلاتين، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التي تربط القوات المسلحة بأهالي حلايب وشلاتين وأنهم جسد واحد.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، كما جرى استعراض برامج التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات بمدينتي حلايب وشلاتين، وكذا التعرف على مطالب وإحتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المناطق الحدودية.

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين، واعتزازهم بما يقدموه من جهود وطنية مشرفة لمساندة القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم عملية التنمية الشاملة، التي تنفذها مؤسسات الدولة فى تلك القطعة الغالية من أرض الوطن.

وأشاد شيوخ وعواقل مدينتي حلايب وشلاتين بجهود أجهزة الدولة في القطاعات كافة، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في توفير "حياة كريمة".

حضر اللقاء عدد من مسؤلي الأجهزة التنفيذية والشعبية ورموز الدين بمدينتي حلايب وشلاتين.