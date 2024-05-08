مصدر إسرائيلي لـCNN: العملية في رفح الفلسطينية محدودة للغاية وليست توغلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:26 مساءً - نقلت شبكة سى إن إن الإخبارية عن مصدر إسرائيلي قوله إن العملية في رفح محدودة للغاية وليست توغلاً على نطاق واسع.

وفى سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم بعد السماح بإدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إيناس حمدان، قالت أن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه، سيفاقم الوضع الصحي في القطاع وسيؤدي لمزيد من الضحايا .

وقالت حمدان في مداخلة هاتفية لقناة "النيل" للأخبار، إن الأوضاع في القطاع كارثية خاصة مع بدء عملية عسكرية اسرائيلية في مناطق شرقي رفح، حيث نشهد عمليات نزوح باتجاه غربي خان يونس او مناطق اخرى يظن النازحون انها قد تكون امنة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مكان امن في القطاع حتى المناطق الوسطى حيث تتعرض لعمليات قصف وغارات.

وأشارت القائم بأعمال مدير الإعلام في الأونروا، إلى أن انهيار النظام الصحي في القطاع وشح المياه النظيفة أدى لتفشي العديد من الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني، مؤكدة على الحاجة الماسة لدخول المساعدات إلى القطاع مع تزايد أعداد النازحين.