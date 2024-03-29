العالم اليوم - الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الموضة والأزياء بقوة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 12:24 مساءً - يقتحم الذكاء الاصطناعي عالم الموضة بقوة ويغير من شكل صناعة الأزياء، ويسجل نموا متسارعا بدءا من التصميم إلى التصنيع وحتى عمليات البيع والشراء.

وحسب التقارير الصادرة مؤخرا فإن الذكاء الاصطناعي العالمي سجل في سوق الموضة معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 38 إلى 40 بالمئة، وذلك خلال المدة التي تتراوح بين عامي 2022 ,2024.

هذا الدور الكبير الذي يحتله الذكاء الاصطناعي في عالم الموضة، يتضح بأشكال عديدة، فعلى سبيل المثال تطبيقات شراء الملابس الغنية بالخوارزميات التي تطرح لك تفضيلاتك التي تحبها، بالإضافة إلى تطبيقات تصميم الأزياء التي باتت تستطع توقع اتجاهات جديدة للموضة، وأيضا الروبوتات والآلات التي تتقن الحياكة وصناعة الملابس بجودة عالية، وتقنيات الـ "في آر" التي تمكنك من تصور على نفسك قبل أن تشتريها.

وتشير الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة تافي شهد جفري، خلال حوارها مع "رمضان اليوم" على "دوت الخليج" إلى أن فكرة استخدام AI انطلقت منذ سنة 2020 عندما كنت تبحث عن مساعد لي في مجال التصميم.

إنشاء منصة تساعد العميل للوصول إلى مصمم عبر المحلات الإلكترونية وبيع المنتجات عبرها.

ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي لمزيد التطور في مجال التصاميم.

إطلاق اول مصمم ذكاء اصطناعي اطلق عليه اسم "أميرة" ويتم وصلها حاليا مع متاجر إلكترونية.

يستطيع الذكاء الاصطناعي الإنتاج أكثر من الإنسان ويقدم خدمات مختلفة في الوقت نفسه.

يساعد الذكاء الاصطناعي في معرفة حاجيات العميل والتعرف على المتجر ويقوم بتصميم يتماشى مع رغبات العملاء.

سيتم توسيع تواجد المصمم "أميرة" في أماكن عديدة.

بالإمكان التخاطب وتحديد التصميم المراد إنجازه عبرة الكتابة بناء على الملف الشخصي للعميل وهو بمثابة جواز للتصاميم يتم استعماله عند الحاجة لطلب أي تصميم من "أميرة".

تقوم "أميرة" بالتصاميم انطلاقا من الملف الشخصي والبيانات التي يتم إدراجها ليتمكن المصمم من بالتصميم وفقا لرغبات العميل.

بإمكان المصمم "أميرة" أن يقدم نصائح إلى العملاء في مجال الأزياء وآخر صيحات الموضة ولا تقتصر فقط على البيع.

لا يزال المشوار طويلا في التعامل مع ما يقدمه الذكاء الاصطناعي وعلى الجميع استخدامه للاستمرارية ومواكبة العصر.

الذكاء الاصطناعي وصناعة الأزياء