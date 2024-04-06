نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجددت المظاهرات يوم الجمعة في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تجمع الآلاف منددين باستمرار الحرب على قطاع غزة.

كما انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة مسيرات تضامنية في عدة محافظات دعما لقطاع غزة.

وندد المشاركون في مسيرة في العاصمة عمان بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في القطاع.

وذكرت قناة "المملكة" أن "مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد نظمتها فعاليات شعبية وحزبية استنكرت العدوان الغاشم على قطاع غزة"، داعين "إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع".

وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وتتواصل الحرب المدمرة على غزة ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 33091 قتيلا و75750 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.