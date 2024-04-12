العالم اليوم - بعد 30 عاما من "محاكمة القرن".. وفاة نجم هزت قضيته أميركا

انتم الان تتابعون خبر بعد 30 عاما من "محاكمة القرن".. وفاة نجم هزت قضيته أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 12:24 صباحاً - توفي أو جيه سيمبسون، نجم كرة القدم الأميركية السابق والممثل في هوليوود، الذي تمت تبرئته من اتهامات بقتل زوجته السابقة وصديقها، في محاكمة بالتسعينات سميت بمحاكمة القرن.

وأكد محامي سيمبسون لموقع تي إم زد أنه توفي ليل الأربعاء في لاس فيغاس عن 76 عاما.

ونشر، الخميس، على حساب سيمبسون الرسمي بموقع إكس، أنه توفي بعض صراع مع السرطان.

من هو أو جيه سيمبسون المثير للجدل؟

اكتسب سيمبسون الشهرة والمال والإعجاب من كرة القدم والأعمال الاستعراضية، لكن إرثه تغير إلى الأبد بعد مقتل زوجته السابقة نيكول براون- سيمبسون وصديقها رونالد غولدمان في لوس أنجليس في يونيو 1994.

مثلت التغطية تلفزيونية المباشرة لاعتقاله بعد مطاردة شهيرة سقوطا مذهلا للبطل الرياضي.

وخلال محاكمة استمرت لأسابيع، تم بثها على الشاشات الأميركية وحصدت مشاهدات تاريخية، تم تبرئة أو جيه من جريمة القتل، في قرار "مثير للجدل"، لا زال لا يقنع الملايين في الولايات المتحدة.

واشتهرت المحاكمة بلحظات تاريخية لفريق الدفاع، وانتهت باحتفال أو جيه بالتبرئة من جريمة قتل زوجته، التي لم يدان فيها أحد بعد المحاكمة.