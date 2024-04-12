العالم اليوم - ألمانيا تقدم مساعدات للناجين من "المحرقة النازية" بإسرائيل 

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 12:24 صباحاً - قررت ألمانيا زيادة مدفوعاتها للناجين من "محرقة الهولوكوست"، الذين يعيشون في إسرائيل، بما مجموعه 25 مليون يورو، في "بادرة تضامن" بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، بحسب ما أفادت وزارة المالية الألمانية وكالة فرانس برس.

وأكدت الوزارة الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة المعنية بمدفوعات الناجين من المحرقة.

وجاء في الموقع "سيحصل جميع الناجين من المحرقة الذين يعيشون في إسرائيل، والبالغ عددهم 113 ألفا، على دفعة لمرة واحدة قدرها 220 يورو لكل منهم من صندوق بقيمة 25 مليون يورو".

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية لفرانس برس إن "العديد من الناجين من المحرقة تضرروا بشكل خاص من هجمات حماس، سواء من خلال فقدان شققهم أو اختفاء أنظمة الدعم، مثل الرعاية أو المساعدات المالية".

وأضافت "نتيجة لذلك، أعلنت وزارة المالية الألمانية استعدادها لتوفير 25 مليون يورو إضافية".

وتابعت "الهدف هو التنفيذ في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن الناجون من المحرقة في إسرائيل من الحصول على مساعدة فورية دون أي بيروقراطية في وضع حرب مخيف".

ويشير الموقع الإلكتروني للمنظمة إلى أن الدفعات الأولى الإضافية بدأت في مارس لصالح الناجين الذين يتلقون أصلا تعويضات من المنظمة.

تم إنشاء المنظمة لمساعدة الناجين من المحرقة في الحصول على تعويضات بعد اتفاق سبتمبر 1952 بين ألمانيا الغربية وإسرائيل.

وتدعم ألمانيا بقوة إسرائيل لأنها تعتقد أن عليها مسؤولية خاصة تجاهها بعد مقتل ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين خلال المحرقة.