العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 68% من صادرات السيارات التركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 02:30 مساءً - استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 67.9 بالمئة من صادرات تركيا من السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير لوكالة الأناضول استند إلى بيانات من اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات، فإن صادرات تركيا من السيارات وصلت أسواق أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم، خلال الأشهر الـ 3 الأولى من 2024.

وخلال هذه الفترة، سجلت صادرات تركيا من السيارات نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنة بنظيرتها من العام الفائت، لتبلغ قيمتها 9 مليارات و132 مليون و431 ألف دولار.

واستحوذت صادرات السيارات على 14.3 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية، خلال الربع الأول من 2024.

وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة أكبر المستوردين للسيارات من تركيا، وذلك بواقع 6 مليارات و108 مليون و213 ألف دولار، أي ما يقابل 67.9 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

وحلت ألمانيا في المركز الأول بواقع مليار و264 مليون دولار.