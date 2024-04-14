العالم اليوم - مطارات إيرانية تقرر إلغاء رحلاتها حتى يوم الاثنين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 01:25 مساءً - قرر عدة مطارات إيرانية منها مطار الخميني في طهران إلغاء رحلاتها حتى يوم الاثنين، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية حتى صباح الأحد، ردا على هجوم إسرائيلي على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل، مما أثار المخاوف من رد إسرائيلي محتمل على طهران.

وقال المسؤول التنفيذي بالمطار لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران الساعة السادسة صباحا (0230 بتوقيت غرينتش) بعد إعلان صادر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية".

ووفقا لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، تم إلغاء الرحلات الداخلية من مطار مهر أباد بطهران ومطارات شيراز وأصفهان وبوشهر وكرمان وعيلام وسنندج حتى صباح الاثنين إذ لا يزال المجال الجوي الغربي لإيران مغلقا أمام الرحلات الجوية.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى في منطقة الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها كما اضطرت إلى تغيير مسارات بعض الرحلات الأخرى.