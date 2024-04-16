العالم اليوم - أميركا أم إسرائيل.. من أسقطت معظم مسيرات وصواريخ إيران؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:21 مساءً - نفذت إيران، مساء السبت، أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، ردا على ضربة في الأول من أبريل على قنصلية طهران في دمشق ونُسبت إلى الدولة العبرية.

وخلال الهجوم، أطلقت إيران 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

أميركا أم إسرائيل.. من أسقطت معظم مسيرات وصواريخ إيران؟

كشف موقع "ذا إنترسبت"، نقلا عن مصادر عسكرية أميركية، أن الولايات المتحدة أسقطت عددا كبيرا من الطائرات بدون طيار والصواريخ أكثر مما أسقطته إسرائيل خلال الهجوم الإيراني.

وأضاف: "لقد تم تدمير أكثر من نصف الأسلحة الإيرانية بواسطة الطائرات والصواريخ الأميركية قبل أن تصل إلى إسرائيل.. كان هذا بمثابة انتصار عسكري للولايات المتحدة".

وتابع: "تشير تقديرات الاستخبارات إلى أن نصف الأسلحة التي أطلقتها إيران فشلت عند إطلاقها أو أثناء طيرانها بسبب مشكلات فنية".

وأوضح: "من بين الـ160 صاروخا وطائرة بدون طيار المتبقية أو نحو ذلك، أسقطت أميركا أغلبيتها".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد، أثناء الهجوم، بأن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران "تم اعتراضها خارج حدود إسرائيل".

كما صرح 3 مسؤولين أميركيين، في وقت سابق لرويترز، بأن الجيش الأميركي أسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل.