العالم اليوم - الرئيس الإيراني: ردنا العسكري على إسرائيل كان مدروسا ودقيقا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 08:18 صباحاً - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن القوات الإيرانية قادرة على الحفاظ على أمن البلاد، وأكد إن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق كان "مدروسا ودقيقا".

وأوضح الرئيس الإيراني قائلا "قواتنا قادرة على الحفاظ على أمن البلاد ويمكن لدول المنطقة الاعتماد على قدراتنا العسكرية".

وأضاف إبراهيم رئيسي "ردنا على إسرائيل أوصل رسالة لها وللولايات المتحدة بأن قواتنا جاهزة لمواجهة أي تهديد".

وأضاف الرئيس الإيراني: "ردنا العسكري على إسرائيل كان مدروسا ودقيقا".

وكانت إيران شنت هجوما بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، شمل 185 طائرة من دون طيار "مسيرة" و110 صواريخ أرض أرض، بالإضافة إلى 36 صاروخ كروز.

وقالت إيران إن الضربة الإيرانية حققت أهدافها، بينما قالت إسرائيل إنه تم إسقاط 99 في المئة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفتها.

وتسعى إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني، لكنها تلقى معارضة أميركية، حيث أعلنت واشنطن أن لن تكون شريكا في الهجوم على إيران.

وكان رئيسي قال أمس الثلاثاء إن رد إيران سيكون قاسيا على أي تحرك يستهدف مصالحها، وهذا ضمن سلسلة من التصريحات الإيرانية التي لم تتوقف على مدى سنوات.