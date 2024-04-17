العالم اليوم - الذهب يرتفع في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يرتفع في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 02:18 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتقترب من مستويات قياسية مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. كما ساهمت التراجعات قصيرة الأجل في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في دعم أسعار الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 2431.29 دولار والمسجل يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2405.10 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) لوكالة رويترز: "يشهد المعدن النفيس ذروة شراء كبيرة من منظور فني... يستمد المستثمرون المتفائلون قوتهم من حالة الغموض الشاملة في الأسواق إذ تلقي العوامل الجيوسياسية بظلالها على البيانات وتوقعات السياسة النقدية".

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع كبار مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، عن تقديم أي إشارات على موعد بدء خفض أسعار الفائدة، وقالوا إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 28.47 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.50 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1021.43 دولار.