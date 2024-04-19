نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إحداها بالقرب من مفاعل إيراني.. وسائل إعلام عالمية: انفجارات متزامنة في هذه المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وقوع انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "إيران إنترناشونال" عن سماع عدة انفجارات في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران في أصفهان.

وقالت وسائل إعلام سورية إن هناك أنباء أولية عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا إثر غارات إسرائيلية.

وأكد موقع السويداء 24 الإخباري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية بتحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل.