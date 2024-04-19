العالم اليوم - "ضربات إسرائيلية على إيران" تشعل أسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر "ضربات إسرائيلية على إيران" تشعل أسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 06:24 صباحاً - قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل الجمعة وسط تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلا.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.48 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 89.55 دولار للبرميل. وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الأكثر نشاطا 2.50 دولار أو 3 بالمئة إلى 85.15 دولار للبرميل.

ونقلت محطة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أميركي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور. وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك موقع نطنز الذي يحتل المكانة الأبرز في البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أنه تم تحويل عدة رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني.