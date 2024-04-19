العالم اليوم - الولايات المتحدة تفصح عن دورها في "الضربة الإسرائيلية"

انتم الان تتابعون خبر الولايات المتحدة تفصح عن دورها في "الضربة الإسرائيلية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 06:24 صباحاً - ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت أنه كان هناك إخطار مسبق للولايات المتحدة من الإسرائيليين بشأن الضربة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، الجمعة، لدى سؤاله عن تقارير حول انفجارات في إيران وضربات في سوريا، إنّه "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".

كما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بشكل منفصل، عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.

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