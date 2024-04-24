العالم اليوم - إسرائيل: قضينا على نصف قادة حزب الله في لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: قضينا على نصف قادة حزب الله في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 03:24 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، القضاء على "نصف قادة حزب الله في لبنان"، مشيرا إلى أن "النصف الآخر يختبئ".

وأوضح في حديث أمام العسكريين في القيادة الشمالية: "على الصعيد العملياتي الفترة المقبلة ستكون حاسمة".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 380 شخصا على الأقل بينهم 252 عنصرا في حزب الله و72 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكريا و8 مدنيين.