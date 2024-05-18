العالم اليوم - غانتس يضع خطة من 6 نقاط في غزة.. مهلة 20 يوما أو الاستقالة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 09:24 مساءً - في كلمة حازمة، طالب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة، بحلول 8 يونيو

وخلال كلمة له مساء السبت، منح غانتس حكومة بنيامين نتنياهو مهلة حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب. وقال غانتس: "هناك حاجة للتغيير الآن ولن نسمح باستمرار هذه المهزلة". وأضاف: " نتنياهو يقود السفينة نحو الهاوية.. وعلى رئيس الوزراء الاختيار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة". وطالب غانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو: إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس.

القضاء على حكم حماس.

نزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي.

إقامة إدارة أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال.

تطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامات علاقات مع العالم العربي.

تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش. وهدد غانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه. ووجه كلامه لنتنياهو: "إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب".

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