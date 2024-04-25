نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز الثقافي الكوري: عيد الهانسيك يشبه شم النسيم في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المركز الثقافي الكوري فعالية "أهلًا كوريا" والتي تستهدف التعريف بالعادات والثقافة الكورية، للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وشارك في الفعالية التي استهدفت التعريف بعيد الهانسيك "الطعام البارد"، جمع من المراسلين الفخريين لموقع "كوريا دونت نت" التابع لوزارة الثقافة الكورية وعدد من المؤثرين الثقافيين.

وتاريخيًا اشتق اسم الهانسيك وهو من أهم أربعة أعياد في كوريا، من التقليد الخاص بعدم استخدام النار أثناء تحضير الطعام، وفيه يتم الاحتفاء بالطقس الدافئ الذي يذيب الأراضي المتجمدة.

وخلال العيد الذي يوافق اليوم 105 من بداية موسم الشتاء، يقوم الكوريون بزيادة قبور أسلافهم وتنظيفها، كما يتناولون الأطعمة الباردة. ويمثل عيد الهانسيك أيضًا بداية موسم الزراعة، وبالتالي أنسب وقت لزراعة الأشجار.

وخلال الفعالية التي نظمها المركز تعرف المشاركون على تاريخ الاحتفال بالهانسيك كما قاموا بارتداء الزي الكوري التقليدي وتناول الأطعمة الكورية.

ومن جانبه قال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري إن غالبية الأعياد الكورية ترتبط بممارسات الزراعة والحصاد في كوريا القديمة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد الهانسيك يشبه في جوهره إلى حد كبير الاحتفال بشم النسيم في مصر.