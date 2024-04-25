العالم اليوم - نهضة بركان واتحاد العاصمة.. "الكاف" يحسم "أزمة القمصان"

انتم الان تتابعون خبر نهضة بركان واتحاد العاصمة.. "الكاف" يحسم "أزمة القمصان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 09:24 صباحاً - اعتبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأربعاء، اتحاد العاصمة الجزائري خاسرا في مباراته في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-3 بعد أزمة "القمصان المحتجزة".

ووجه الاتحاد الإفريقي رسالة إلى الاتحاد الجزائري حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها، جاء فيها "معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره خاسرا بنتيجة 0-3".

وحولت لجنة المسابقات "القضية إلى لجنة الانضباط لبحث المزيد من العقوبات".

وأضافت اللجنة أن مباراة الإياب ستقام في موعدها على الملعب البلدي في بركان الأحد المقبل.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه حصل على نسخة من قرار "كاف" بشأن مباراة نهضة بركان أمام اتحاد العاصمة.

وكان الفريق المغربي اعترض على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، الجمعة، ، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب كاملة.

وحضر الفريق المغربي إلى ملعب 5 يوليو الأحد، لكنه بقي في غرفة تبديل الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان، كما تخلف الطاقم التحكيمي عن المباراة التي لم تنطلق أصلا.