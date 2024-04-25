العالم اليوم - النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب الأميركي على الوقود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 08:18 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الخميس، في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 1540 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.41 دولار للبرميل.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن تسارع التضخم أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يخفض معدلات الفائدة قبل سبتمبر.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات البنزين تراجعت بأقل من المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على عكس التوقعات بانخفاضها في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، مما يشير إلى تباطؤ الطلب.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام انخفضت بشكل حاد على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما سجلت الصادرات قفزة.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأميركي في أبريل.

وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل على الأرجح خفضا متوقعا لأسعار الفائدة.

وقال إمريل جميل كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: "التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولارا للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية".