الاحتلال يقتحم عدة بلدات في الضفة

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في الضفةاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات متفرقة بالضفة الغربية فيما شنت حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، وحاصرت منزلا فيه بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ في هذا السياق بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، قبل أن تنسحب من المكان، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال ألحقت أضرارا في عدد من سيارات المواطنين خلال الاقتحام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فلسطينيا آخر بعد اقتحام بلدات إذنا ودورا والسموع في محافظة الخليل وتفتيش عدة منازل.

بالتوازي مع ذلك واصلت قوات الاحتلال، اليوم، إغلاق مدخل قرية /حوسان/غرب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت /وفا/ بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق منطقتي الشرفا والمطينة عند المدخل الشرقي للقرية والمحلات التجارية كافة في المنطقة ومنع تنقل المواطنين.

ويواصل الاحتلال التضييق على الفلسطينيين من خلال الاقتحامات المتكررة لمناطق الضفة الغربية والاعتقالات الواسعة التي يشنها مستخدما الرصاص الحي والطائرات المسيرة، ما يؤدي إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.