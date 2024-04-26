نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34356 شهيدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34356 شهيدا، و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيد و75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أنه "في اليوم الـ 203 للعدوان، مازال آلاف القتلى تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.