نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع إسرائيل للوصول لصيغة هدنة بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر أمني رفيع المستوى، عن استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34356 قتيلا، و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيد و75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أنه "في اليوم الـ 203 للعدوان، مازال آلاف القتلى تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

