نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: بن غفير يتوجه إلى موقع حادث الطعن في مدينة الرملة وسط إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتوجه إلى موقع حادث الطعن في مدينة الرملة وسط إسرائيل.

ومنذ قيلل، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، بأن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أصيبت بجروح خطيرة في حادث طعن في مدينة الرملة غرب القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها أطلقت النار على المهاجم الذي قتل في الحال، وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إنها تنقل الشابة إلى مركز شامير الطبي القريب، حسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها بدأت التحقيق في ملابسات الهجوم.