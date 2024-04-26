نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة السريرة وميدون في البقاع الغربي شرقي لبنان، وسط أنباء أولية عن سقوط قتلى في هذا الاستهداف.

وأشارت وإلسائل الإعلام إلى ورود أنباء عن سقوط قتيلين بالسيارة التي استهدفتها الطائرة المسيرة الإسرائيلية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي كفرشوبا وشبعا في جنوب لبنان وأدت إلى تدمير عدد من المنازل.