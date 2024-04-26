العالم اليوم - بالفيديو.. نقل بن غفير إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نقل بن غفير إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 07:21 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في القدس بتعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، لحادث سير.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحادث وقع عندما كان بن غفير في طريقه لتفقد حادث طعن وقع في منطقة الرملة.

وفي فيديو منتشر على منصة "إكس" قيل أنه للحادث، ظهرت سيارة منقلبة وسط الطريق، فيما قالت وسائل إعلام إنه تم نقل بن غفير إلى المستشفى.

وقبيل الحادث، تحدث الإعلام الإسرئيلي عن إصابة إسرائيلية في عملية طعن بمدينة الرملة وتحييد المنفذ.