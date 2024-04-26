نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يبدى استعدادا لمناظرة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مستعد لخوض مناظرة مع منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان المرشح الجمهوري الأكثر ترجيحا، دونالد ترامب، قد دعا بايدن عدة مرات لمواجهته في مناظرة، وأكد على أنه سيتمكن من اثبات أن الرئيس الأمريكي يعاني من مشاكل معرفية.

من جهته قال بايدن خلال مقابلة مع الصحافي هوارد ستيرن على إذاعة "سيريوس إكس إم": "لا أعرف متى ستجري... أنا متحمس لمناظرته".

وحددت لجنة المناظرة في نوفمبر الماضي مواعيد ثلاث جولات ستجرى في الفترة من 16 سبتمبر إلى 9 أكتوبر.

المشاركة في المناظرات ليست إلزامية للمرشحين، لكنها أصبحت شائعة منذ عام 1976.