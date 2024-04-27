نائب نصر الله لوزير الدفاع الإسرائيلي: بالحرب لن تعيدوا سكان الشمال

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أحمد جودة - القاهرة - وجه نعيم قاسم نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني اليوم السبت تحذيرا لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بخصوص عودة النازحين الإسرائيليين إلى الشمال.

وخلال احتفال تكريمي، أكد نعيم قاسم أن "حزب الله في لبنان وقف مساندة لغزة، وأن هذه المساندة أعاقت خططا حربية لإسرائيل في فلسطين ولبنان حاليا ومستقبليا".

وأضاف قاسم: "من لا يرى المستقبل ومن لا يعرف هذا العدو، لن يتمكن من أن يفهم الحقائق التي تعبر عن أن مساندتنا سيكون لها من الخيرات والفوائد ما يتجاوز دعم غزة وما يتجاوز أيضا حماية لبنان إلى تشكيل قوة ردع حقيقية تواجه إسرائيل وتعلم معها أنها لا تستطيع أن تتجاوز الحدود".

وتابع نائب نصر الله: "من يأتي بمبادرة تحت عنوان وقف إطلاق النار في الجنوب إراحة لإسرائيل لتتمكن أكثر في غزةـ فهذا يعني أنه يدعونا إلى المشاركة في دعم العدو الإسرائيلي! نحن مع غزة وفلسطين ولسنا مع إسرائيل.. لذا فلتتوقف في غزة أولا وعندها تتوقف في لبنان".

واستطرد نعيم قاسم: "أما أن يأتوا إلينا بتهديدات.. فهذه التهديدات بأن إسرائيل يمكن أن تهجم عليكم ويمكن أن تقاتلكم، نقول لهم تهديداتكم بإسرائيل تزيدنا قناعة بصوابية مواجهتنا وتصلّب مواقفنا أكثر، وسنرى من تنفع معه التهديدات هم أو نحن".

وأردف قاسم: "فليعلم غالانت وزير دفاع العدو الذي هدد وقال بأن الهدف الرئيس هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة.. أقول له بالحرب لا يمكن إعادة سكان الشمال، بل هذه الحرب ستبعد عودتهم أكثر فأكثر وقد تنهي عودتهم نهائيا".