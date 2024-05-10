نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر قرارا إداريا بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قرارا إداريا بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ووفقاً لـ”وام”، بحسب القرار الإداري رقم (4) لسنة 2024م، يُشكل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من: الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون نائباً للرئيس، والدكتور بيتر بارلو مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والدكتورة نادية الحساني عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، وأحمد محمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في إمارة الشارقة، وإسماعيل عبدالله إسماعيل أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور حبيب غلوم العطار المستشار الثقافي بوزارة الثقافة، والدكتور يوسف عبدالله عيدابي المستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي، وقاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني، وسعاد عبدالله ممثلة وشخصية فنية بارزة في الخليج والوطن العربي.

ونص القرار الإداري على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.