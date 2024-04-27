نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح لتأجيل اقتحام رفح حال التوصل لاتفاق بشأن الأسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه من الممكن تأجيل العملية المزمعة في رفح الفلسطينية بجنوب غزة إذا جرى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة نتنياهو بضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، موضحين أن الدخول لرفح تضحية إضافية، وأن إهمال المختطفين جريمة من الحكومة ضد المواطنين.

وأشاروا إلى أن الضغط العسكري على حماس قد فشل ويجب تغيير أسلوبهم، وقالوا بشأن التسجيل المصور للقسام: "على إسرائيل أن تختار إما رفح أو الصفقة".

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فيديو لأسرى يطالبون حكومة نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.