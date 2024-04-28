المطبخ المركزي العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" استئناف عملها في قطاع غزة لأول مرة منذ مطلع شهر أبريل الجاري الذي شهد مقتل 7 من موظفيها جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد: "يستأنف المطبخ المركزي العالمي عملياته في غزة. ما زلنا نحزن ونأسى لفقدان سبعة من أصدقائنا وزملائنا الذين قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في الأول من أبريل".

وأشارت المنظمة إلى أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال مأساويا"، مؤكدة "استئناف العمليات بنفس الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الناس".

وأشارت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم اعتذاره عن الهجوم الذي وصفه بأنه "خطأ فادح"، مشددا على أنه "قد غير قواعد العمل".

وأوضحت المنظمة أنه "على الرغم من عدم وجود ضمانات ملموسة، إلا أنها ستواصل البحث عن إجابات والدعوة إلى التغيير، بهدف توفير حماية أفضل لموظفيها وجميع العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يخدمون بتواضع في أسوأ الظروف الإنسانية. لا يزال مطلبنا بإجراء تحقيق محايد ودولي قائما".

وكانت أكدت المنظمة في 3 أبريل "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي". ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

وأفادت تقارير إعلامية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت متطوعين في قرية دير البلح وسط قطاع غزة، في أثناء تحركهم بسيارة، ومن جانبه، وصف الجيش الإسرائيلي الغارة الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أعضاء في منظمة غير حكومية، بأنها "خطأ فادح".