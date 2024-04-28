العالم اليوم - فيديو وصور.. هذا ما فعلته الأعاصير في الولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر فيديو وصور.. هذا ما فعلته الأعاصير في الولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 11:18 مساءً - أعلنت السلطات الأمريكية يوم الأحد مقتل شخصين على الأقل، أحدهما طفل، جراء أعاصير قمعية "تورنادو" اجتاحت أوكلاهوما، بينما قيمت طواقم الطوارئ الأضرار البالغة التي لحقت بالمنازل والشركات جراء الرياح العاصفة، والأمطار، والفيضانات.

وأحدثت عشرات الأعاصير التي تم الإبلاغ عنها دمارا بالغا في الجزء الأوسط من البلاد منذ يوم الجمعة، في ظل سريان عمليات المراقبة والتحذيرات، يوم الأحد، في أوكلاهوما وولايات أخرى، بما في ذلك كانساس وميزوري وأركنسو وتكساس.

في أوكلاهوما، ضرب إعصار بلدة هولدنفيل التي يقطنها نحو 5 لاف شخص، في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة خرين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة هيوز في بيان يوم الأحد.

وتقع بلدة هولدنفيل على بعد 128.75 كيلومترا من مدينة أوكلاهوما.

قال حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت في بيان: "صلواتي لمن فقدوا أحبائهم عندما اجتاحت الأعاصير أوكلاهوما الليلة الماضية".

وأصدر أمرا تنفيذيا الأحد لإعلان حالة الطوارئ في 12 مقاطعة بسبب تداعيات الطقس القاسي، بينما عملت الطواقم على إزالة الأنقاض، وتقييم الأضرار الناجمة عن العواصف العاتية التي تسببت في سقوط خطوط الكهرباء.

حتى صباح الأحد، كان هناك نحو 33 ألف عميل بدون كهرباء في أوكلاهوما، ووفقا لموقع "باورأوت إيج. يو إس" الذي يتابع انقطاعات الكهرباء. وفي تكساس، انقطعت الكهرباء عن 76 ألف عميل تقريبا.

وتم الإبلاغ عن دمار كبير جراء العاصفة في مجتمع سولفور بجنوب أوكلاهوما، وكذلك حول ماريتا، حيث تضرر أحد المستشفيات، وفقا لمكتب إدارة الطوارئ في أوكلاهوما. كما يعاني السكان في ولايات أخرى من أضرار جراء العاصفة.

ودمر إعصار ضرب ضاحية أوماها بولاية نبراسكا، منازل وشركات يوم السبت أثناء تحركه لأميال عبر الأراضي الزراعية والتقسيمات الفرعية، قبل أن يضرب بلدة في ولاية أيوا.

وقالت الدكتورة ليندسي هوسي مدير الصحة، بالإدارة الصحية في مقاطعة دوغلاس بالمدينة، إن أقل من 24 شخصا تلقوا العلاج في مستشفيات منطقة أوماها.

وأضافت: "معجزة"، مؤكدة أن جميع الإصابات في المدينة ليست خطيرة.

وأبلغت المجتمعات المجاورة عن عدد قليل من الإصابات في كل منها. وبدأت أضرار الإعصار في مساء يوم الجمعة بالقرب من لينكولن بولاية نبراسكا.

وضرب الإعصار مبنى صناعيا في مقاطعة لانكستر وهو ما أدى لانهياره أثناء وجود 70 شخصا بداخله.

وقالت السلطات إن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع، ولم تكن الإصابات الثلاث التي وقعت خطيرة.