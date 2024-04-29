الشرطة الأمريكية تعتقل المرشحة الرئاسية جيل ستاين في احتجاجات جامعة واشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الأمريكية المرشحة الرئاسية عن حزب "الخضر" اليساري جيل ستاين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس يوم أمس السبت.

وكانت الطبيبة التي تحولت إلى ناشطة وسياسية من بين أكثر من 80 شخصا تم اعتقالهم بعد أن رفضت المجموعة الكبيرة مغادرة حرم الجامعة الخاصة، وفقا لصحيفة "سانت لويس ديسباتش".

وأظهرت اللقطات المنشورة في حساب "ستاين" على منصة "إكس" الشرطة وهي تحتجز وترافق السيدة البالغة من العمر 73 عامًا بعيدًا عن الاحتجاج.

كما تم القبض على مدير حملة ستاين جيسون كول ونائبة مدير الحملة كيلي ميريل كاي.

وقالت ستاين: "نحن نقف هنا مع الطلاب في جامعة واشو، ندافع عن حقوقنا الدستورية، وندافع عن الشعب الأمريكي الذي يريد إنهاء هذه الإبادة الجماعية الآن".

وأشارت تدوينات أخرى إلى أن ستاين كانت تتمسك بالطلاب قبل أن تستخدم الشرطة القوة ضدها وضد المتظاهرين الآخرين.