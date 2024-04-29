العالم اليوم - غانتس يكسر قدمه أثناء ركوب الدراجة

انتم الان تتابعون خبر غانتس يكسر قدمه أثناء ركوب الدراجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 05:22 مساءً - تعرض وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الإثنين، لكسر في قدمه خلال رحلة بالدراجة بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي جنوبي إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب وزير حكومة الحرب قوله إن غانتس نقل إلى مركز شيبا الطبي في تل أبيب لإجراء فحوصات، بعد فحص أولي في مستشفى برزيلاي في عسقلان.

ومن المتوقع أن يتم إخراجه إلى منزله في وقت لاحق من الاثنين.

وأصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون، مساء السبت، بجروح خطيرة إثر حادث وقع لسيارة ابنه التي كان يقودها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة، حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

ووقع الحادث بعد يوم من إصابة وزير آخر في الحكومة، هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بجروح طفيفة، عندما انقلبت سيارته في الرملة، بعد أن تجاوز سائقه الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة أخرى.