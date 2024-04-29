ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 34488

ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 34488أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و488 شهيدا و77 ألفا و643 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر بحق عائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا، وإصابة 68 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، منذ 206 أيام، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.