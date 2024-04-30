العالم اليوم - قوة الدولار تضغط على الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:18 صباحاً - يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2320.54 دولار للأونصة (أوقية). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2331.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية، فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشددة في السياسة النقدية".

وربح الذهب قرابة أربعة بالمئة حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويختتم غدا الأربعاء وكذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة في هذا الاجتماع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام ويرجحون حدوثه في نوفمبر تشرين الثاني في ظل بيانات تشير إلى تضخم عنيد والخطاب المتشدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ومنهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 26.72 دولار للأونصة، كما هبط سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.52 دولار. ومع ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية.

وخسر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 964.25 دولار للأونصة.