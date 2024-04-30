العالم اليوم - محكمة العدل الدولية ترفض أمر ألمانيا بوقف مساعداتها لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:18 مساءً - رفضت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، طلبا من نيكاراغوا بأن تأمر ألمانيا بوقف مساعداتها لإسرائيل، وتجديد تمويل وكالة غوث وتشغل اللاجئين (الأونروا) في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم يتم استيفاؤها.

وقالت ألمانيا خلال جلسات الاستماع في القضية إنها لم تصدر إلا القليل جدا من الأسلحة لإسرائيل، منذ بدء الهجوم على غزة في أكتوبر الماضي.

ورحبت ألمانيا بالحكم، وجاء في بيان لوزارة خارجيتها على منصة "إكس": "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا".