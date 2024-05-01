عاجل.. الأمم المتحدة: هجوم على رفح يلوح في الأفق القريب

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أحمد جودة - القاهرة - قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ اليوم الثلاثاء إنه على الرغم من الدعوات العالمية لإسرائيل لعدم شن هجوم على رفح في قطاع غزة فإن «عملية برية هناك تلوح في الأفق القريب».

وأضاف في بيان أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين وصول المساعدات إلى غزة «لا يمكن استغلالها للتحضير أو لتبرير هجوم عسكري شامل على رفح».