العالم اليوم - عبر مواجهة جيش "X".. هكذا يستعد الناتو لحرب مع روسيا

انتم الان تتابعون خبر عبر مواجهة جيش "X".. هكذا يستعد الناتو لحرب مع روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 04:21 صباحاً - فقد كانت المناورات التي أجرتها قوات حلف شمال الأطلسي من 14 دولة في منطقة غابات في لاتفيا تركز فقط على عدو واحد: روسيا.

على أهبة الاستعداد

تقول وول ستريت جورنال في تقرير مطول إنه منذ أن استولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وضعت منظمة حلف شمال الأطلسي عينها على حدود أوروبا مع روسيا. وتهدف مناورة هذا العام، التي تسمى "المدافع الصامدة 2024"، إلى إرسال رسالة إلى موسكو مفادها أن التحالف يقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن أعضائه - وخاصة تلك القريبة من حدود روسيا، بما في ذلك لاتفيا.

بعد الحرب الباردة، لم تكن الاختلافات في اللغة وأنظمة الاتصالات والأسلحة داخل حلف شمال الأطلسي ذات أهمية تذكر، لأن قواته نادراً ما قاتلت جنباً إلى جنب.

وبدلاً من ذلك، قام العديد منهم بالتناوب في عمليات انتشار قصيرة المدى في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، تم التخطيط لها مسبقًا قبل فترة طويلة. كانت احتياجات المعدات واضحة وكان كل حليف يتعامل مع التزويد الخاص به.

والآن أصبح الاستعداد لحرب التحالف مرة أخرى من أولويات حلف شمال الأطلسي، ويتعين على القوات أن تعرف كيفية العمل معًا في ساحة المعركة.

وقال اللفتنانت كولونيل بالجيش الكندي جوناثان كوكس، الذي ساعد في قيادة تمرين السهم الكريستالي Crystal Arrow، وهو الجزء اللاتفي من مناورات الناتو، والتي تشمل تدريبات جوية وبرية وبحرية عبر الحلف: "إن تكامل جميع البلدان يمثل تحديًا".

حلف شمال الأطلسي، الذي احتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في الرابع من إبريل، أصبح أقوى في بعض النواحي. فقد انضمت فنلندا والسويد بعد عقود من تجنب العضوية.

وينفق الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي على الدفاع أكثر مما أنفقوه منذ الحرب الباردة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مؤخرا إن هذا العام، ولأول مرة منذ عقود، سيفي الأعضاء الأوروبيون، على أساس إجمالي، بالتزاماتهم المالية تجاه الحلف.

لكن التحالف يعاني من نزاعات أخرى.:

يختلف الزعماء حول ما إذا كان ينبغي السماح لأوكرانيا وغيرها من الأعضاء الطامحين بالانضمام.

أثار التنافس على خلافة ستولتنبرغ في وقت لاحق من هذا العام حدة التوتر بين الأعضاء القدامى والأعضاء الجدد من الكتلة الشرقية السابقة.

لا تزال العديد من دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ستة من أعضائه المؤسسين الإثني عشر، بعيدة عن تحقيق مستويات الميزانية العسكرية التي تعهدت بتحقيقها قبل عقد من الزمن. وهذا الإنفاق المنخفض جعلهم هدفا لهجمات المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، مما أثار الشكوك حول مستقبل التحالف إذا فاز في نوفمبر.

المناورات الأكبر من 1988

وتجري مناورات هذا العام، وهي الأكبر منذ عام 1988، على مدار أربعة أشهر حتى مايو، في مواقع تمتد من الدائرة القطبية الشمالية إلى البحر الأسود. وتضم حوالي 90 ألف جندي و1100 مركبة قتالية و80 طائرة و50 سفينة بحرية.

وكانت العملية في لاتفيا واحدة من عدة عمليات نُفذت بالقرب من حدود أوروبا مع روسيا.

في عام 2016، بعد أن استولت موسكو على شبه جزيرة القرم وساعدت في إثارة التمرد في شرق أوكرانيا، وافق أعضاء الناتو على تناوب القوات باستمرار من خلال أعضائه الشرقيين الضعفاء، مع تحديد الدولة العضو التي ستتولى زمام المبادرة في الدفاع عن كل دولة.

أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة في بولندا، وفعلت ألمانيا ذلك مع ليتوانيا، والمملكة المتحدة مع إستونيا، وكندا مع لاتفيا. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، عزز الناتو قواته في تلك البلدان وأضاف شراكات في سلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.

وقد أدت هذه الشراكات إلى تشابك الحلفاء بشكل أوثق من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، عندما أبقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قوات متمركزة بشكل دائم في ألمانيا الغربية.

وكانت التدريبات اللاتفية، التي أجريت بالقرب من العاصمة ريغا، واحدة من أكثر التدريبات الدولية التي أجراها حلف شمال الأطلسي هذا العام.

وانضمت إلى إحدى عشرة دولة عضو لديها بالفعل قوات منتشرة في لاتفيا، بما في ذلك كندا، قوات من الولايات المتحدة وأيسلندا وإستونيا جارة لاتفيا.

وتشكل القوات الكندية المتمركزة في لاتفيا أكبر انتشار حالي للقوات في الخارج لأوتاوا.

وبالنسبة للعديد من هؤلاء الكنديين، يعد الدفاع ضد روسيا أمرًا شخصيًا لأنهم كانوا متمركزين سابقًا في قاعدة في غرب أوكرانيا، وقاموا بتدريب القوات المحلية في السنوات التي سبقت الغزو الروسي عام 2022.

وقبل عامين، ضربت موسكو تلك القاعدة بالصواريخ، فدمرت الثكنات التي كان يعيش فيها الكنديون.

مشكلة الإنفاق

واتفقت دول الناتو في عام 2014 على أن تنفق كل منها بحلول هذا العام ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

ومن المقرر أن تنفق لاتفيا، التي اجتاحها الاتحاد السوفييتي عام 1940 ولم تحصل على الاستقلال حتى عام 1991، 2.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، كجزء من خطة تصل إلى 3% في عام 2027.

وتخصص كندا حوالي 1.3% من إيراداتها الدفاعية. الناتج المحلي الإجمالي لجيشها وليس لديه خطة للوصول إلى 2٪.

وانتقد ستولتنبرغ من حلف شمال الأطلسي وسفيرة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي جوليان سميث كندا هذا العام لكونها من بين دول الحلف الوحيدة التي لا تسعى إلى تحقيق الهدف المتفق عليه.

روسيا ليست العدو بالنسبة للبعض

أحد الانقسامات الأساسية في التحالف هو التفاوت في كيفية رؤية الدول الأعضاء للتهديدات.

ويصنف الناتو الإرهاب وروسيا باعتبارهما تهديدين رئيسيين له.

ويشعر العديد من المسؤولين في تركيا والدول الأعضاء الأخرى على طول البحر الأبيض المتوسط بالقلق بشأن الصراعات الإقليمية والهجرة غير الشرعية والإرهاب أكثر من قلقهم بشأن روسيا.

إن ما يقرب من ثلث سكان لاتفيا البالغ عددهم حوالي 1.9 مليون نسمة هم من الروس، وهو إرث من العصر السوفييتي.

فالتوترات مرتفعة داخل البلاد وعلى طول حدودها مع روسيا وبيلاروسيا، وهي دولة استبدادية خاضعة لسيطرة موسكو.

هل تفعلها روسيا؟

يعتبر مخططو الناتو أن الغزو الروسي الصريح لدولة عضو مجاورة غير مرجح في المستقبل القريب، على الرغم من أن بعض المسؤولين العسكريين في دول الناتو قالوا مؤخرًا إن موسكو قد تكون قوية بما يكفي للهجوم في غضون سنوات قليلة. وعلى المدى القصير، فإنهم يشعرون بالقلق من أن موسكو قد تثير الصراع في البلدان المجاورة من خلال إثارة الروس المحليين واستخدام التوترات كذريعة للتوسط، كما فعل الكرملين في شرق أوكرانيا قبل عقد من الزمن.

وانضمت لاتفيا إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2004، بعد 13 عاما من استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.

ومنذ ذلك الحين، أرغمت متطلبات ومعايير التحالف القوات المسلحة في لاتفيا على التحديث، حيث حلت المركبات العسكرية الغربية محل النماذج السوفيتية القديمة.

جيش "أوكاكوس" الوهمي

خلال تمرين Crystal Arrow، كتيبة بقيادة ملازم من الجيش اللاتفي. وعمل العقيد جايديس لاندراتوف جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية. لقد لعبوا دور القوات الغازية من أمة أوكاكوس الخيالية، والتي تم تحديدها بعلامات X الحمراء على معداتهم.

ويتجنب الناتو استخدام أسماء الخصوم الحقيقيين في التدريبات.

وقال الضابط الكندي جوناثان كوكس لوول ستريت جورنال إن الجنود الذين يتحدثون لغات مختلفة يجدون صعوبة في التواصل، حيث أن اللغتان الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان لحلف شمال الأطلسي. وأضاف أن العمليات تنجح بفضل الخطط البسيطة والتكامل.

مشكلة توحيد العتاد وكابوس قطع الغيار

وكان توحيد العتاد والمعايير العسكرية تحديًا طويلًا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي. وفي السهم الكريستالي، نشر الحلفاء مركبات مدرعة كندية من طراز LAV-6، ودبابات أميركية وألمانية وبولندية، ومركبات استطلاع بريطانية الصنع من طراز CVR-T. ويتطلب كل منها قطع غيار وصيانة مختلفة.

ويعد توحيد المعدات الكبيرة أمرا شاقا لأن إنتاج الطرازات المختلفة عمل مربح ولا ترغب سوى قلة من البلدان في التنازل عنه.

وتمتلك الولايات المتحدة حوالي ثلاثين نظامًا عسكريًا رئيسيًا مثل الطائرات والسفن والدبابات.

وفي أوروبا، حيث تحمي أغلب الدول منتجي الأسلحة الوطنيين وتتنافس غالباً على طلبات التصدير، يستخدم أعضاء الحلف 172 نموذجاً، وفقاً لأكبر مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي، الأدميرال الهولندي روب باور.

ويمكن أن تكون المعدات الأصغر مشكلة أيضًا، حيث كافح المخططون لسنوات لضمان توافق أجهزة الراديو الميدانية الآمنة من مختلف البلدان، وهو التحدي الذي تفاقم بسبب الحاجة إلى التشفير الرقمي والتدابير اللازمة لمواجهة الحرب الإلكترونية.

وبعد الحرب الباردة، لم تكن مثل هذه الاختلافات الفنية ذات أهمية كبيرة، لأن قوات الناتو من دول مختلفة نادراً ما قاتلت جنباً إلى جنب. والآن، يجب أن يكونوا قادرين على تقاسم المعدات ومعرفة أن مدافع جيش ما يمكنها إطلاق قذائف جيش آخر.

لقد وضع مخططو التحالف معايير المعدات وعملوا على ضمان عمل المعدات بشكل متبادل.

ولكن حتى بالنسبة لواحدة من أبسط معايير الناتو، وهي قذائف المدفعية من عيار 155 ملم، فإن الأعضاء ينتجون 14 نموذجًا مختلفًا، كما يقول باور. لا يمكن لبعض الأصداف الدخول إلى قاذفات أخرى، في حين أن البعض الآخر قد يتناسب مع برنامج الاستهداف ولكن لا يرتبط به.

والعديد من أنظمة الأسلحة المختلفة التي تم توفيرها لأوكرانيا، والتي يبلغ عددها حوالي 200 نظام، جاءت من دول الناتو.

وقد خلق هذا الخليط كابوسًا للصيانة في أوكرانيا، التي اضطرت إلى البحث عن قطع الغيار للكثيرين.