العالم اليوم - فيرتيغلوب تقر توزيعات بـ200 مليون دولار عن النصف الثاني 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 06:28 صباحاً - وافق مساهمو شركة "فيرتيغلوب"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، على توزيعات نقدية بقيمة 200 مليون دولار - ما يعادل 9 فلس للسهم الواحد - عن النصف الثاني لعام 2023، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2023 إلى 475 مليون دولار.

وتعد هذه النسبة من بين أعلى معدلات عائدات الأرباح في القطاع، حيث تم إعادة 2.265 مليار دولار إلى المساهمين كتوزيعات أرباح منذ الاكتتاب العام.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مجلس إدارة فيرتيغلوب: يؤكد الأداء المالي القوي لشركة فيرتيغلوب خلال عام 2023 قدرتها على مواصلة تحقيق نمو تنافسي على الرغم من انخفاض أسعار اليوريا والأمونيا إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2023 بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2022، وتواصل فيرتيغلوب تطوير استراتيجيتها لتعزيز إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، وهو ما يظهر بوضوح في إنجازاتها، مثل تسليم الشحنة الأولى من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم، وبدأنا التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون تستخدم تقنية (CycloneCC)، وذلك في منشآت شركة فيرتيغلوب في دولة الإمارات.

وأضاف، أن الشراكة المميزة بين أدنوك وشركة "أو سي آي جلوبال" ساهمت بشكل فعّال في أن تصبح فيرتيغلوب أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وتعتبر زيادة "أدنوك" لحصتها في شركة فيرتيغلوب بمثابة شهادة على نجاح أداء الشركة وكفاءة استراتيجيتها المستقبلية للنمو والتطور، وقدرتها على أداء دور عالمي مهم وحيوي في تلبية الطلب المتزايد على الأمونيا منخفضة الكربون والمنتجة بالطاقة المتجددة ، وبدعم "أدنوك"، نحن على ثقة من أن فيرتيغلوب قادرة على الاستفادة من الفرص النمو الكبيرة التي من شأنها تعزيز ريادتها في السوق العالمية.

من جانبه، قال أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب، إن الشركة حققت إنجازات كبيرة ومهمة على صعيد الأعمال التشغيلية والتجارية والاستدامة في عام 2023، وهو ما يعزز قدرتها على التوسع في أنشطتها وأعمالها وتحقيق أهداف نمو جديدة في السنوات المقبلة، معبرا عن فخر الشركة بقدرتها على مواكبة متغيرات السوق وتحدياته، والتي تمكننا من تحقيق أفضل النتائج للمساهمين، إضافة إلى التركيز على النمو المستدام وخططنا الطموحة للحد من انبعاثات الكربون.

وأكد الحوشي أن شركة فيرتيغلوب تمكّنت من التكيّف مع تحديات السوق في عام 2023 والحفاظ على قوة أدائها واستدامته بفضل مواصلة تطبيق خطة تحسين التصنيع والتي من المتوقع أن تحقق نمواً سنوياً إضافياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2025، بالإضافة إلى ذلك، حقق برنامج الشركة لتحسين التكلفة 51 بالمئة من الوفورات السنوية المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار بعد ستة أشهر فقط من إطلاقه، حيث سيبقى عنصراً مهماً في دعم توليد تدفقات نقدية حرة للشركة.

وأدى تركيز شركة فيرتيغلوب، في عام 2023، على الكفاءة والتميز في العمليات التشغيلية إلى زيادة بنسبة 5 بالمئة في حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة، وقد أدت هذه الزيادة، مع التحسن المستمر في كفاءة التكاليف، إلى تحقيق إيرادات بقيمة 2.416 مليار دولار خلال عام 2023 وأرباح معدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,004 مليون دولار أمريكي، مع صافي ربح معدّل قدره 363 مليون دولار وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42 بالمئة.

وأعلنت "أدنوك" في شهر ديسمبر 2023، عزمها شراء حصة شركة "أو سي آي" في شركة فيرتيغلوب البالغة 50 بالمئة مقابل 3.62 مليار دولار، وتدعم الصفقة، التي ستجعل من "أدنوك" المساهم المالك لحصة الأغلبية في فيرتيغلوب، استراتيجية "أدنوك" الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططتها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا.

كما تدعم هذه الصفقة خطط النمو المستقبلية لشركة فيرتيغلوب، وتسرّع مساعيها للاستفادة من الفرص الجديدة للمنتجات ودخول الأسواق النامية، وتوسع نطاق تركيزها على الأمونيا النظيفة كوقود واعد وناقل للهيدروجين.

وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة "أدنوك" في فيرتيغلوب لتصل إلى 86.2 بالمئة، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8 بالمئة، ومن المتوقع إتمام الصفقة في العام الحالي، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

وتهدف خطة تحسين التصنيع الخاصة بشركة فيرتيغلوب إلى رفع الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما لا يقل عن 100 مليون دولار بنهاية عام 2025 وذلك مقارنة بعام 2023، مما يعكس التزام الشركة بالنمو المستدام وخلق القيمة للمساهمين. ومن المنتظر أن تسهم خطة تحسين التصنيع مع برنامج تحسين التكلفة في زيادة إجمالية في الأرباح بنحو 15 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بالأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023.

وتبذل شركة فيرتيغلوب جهوداً مستمرة في توظيف التكنولوجيا، وتعزيز عمليات الابتكار، وتطوير الحلول الرقمية في جميع أعمالها، وتحرص على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها لتحقيق أفضل النتائج، وتحسين الكفاءات، وتقليل الانبعاثات.

وبفضل توفر التدفقات النقدية الحرة والميزانية العمومية القوية، تواصل شركة فيرتيغلوب الالتزام بتحقيق توازن بين توزيع الأرباح والإنفاق الاستراتيجي على المشاريع ذات القيمة المضافة، كما وضعت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز، شركة فيرتيغلوب تحت المراقبة الائتمانية الإيجابية في الربع الأول من العام 2024، في انتظار الانتهاء من نقل الملكية إلى "أدنوك"، وهو ما يعزز مكانتها ويرفع تصنيف درجتها الاستثمارية.