العالم اليوم - النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل تخمة المخزونات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 07:25 صباحاً - تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي في تعاملات الأربعاء المبكرة، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

تحرك الأسعار بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.86 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولار للبرميل. وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

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