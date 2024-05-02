نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول 419 شاحنة مساعدة فقط إلى شمال غزة خلال أبريل الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مكتب الإعلام الحكومي الموالي لحماس، في قطاع غزة، الأربعاء، إن المتوسط اليومي للشاحنات التي دخلت القطاع في أبريل الماضي، بلغ 163 شاحنة.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، وفق صفحة المكتب عبر منصة تليرام، إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال أبريل بلغ 4887 شاحنة، 1166شاحنة من معبر رفح، و3721 من معبر كرم أبوسالم، فيما لم تدخل إلى شمال قطاع غزة سوى 419..

وأوضح معروف، أن هذا يعني أن متوسط شاحنات المساعدات اليومية 163 شاحنة، وهو أقل بكثير من الاحتياجات خاصة في شمال غزة، قائلًا إن ذلك "يتنافى مع التصريحات الأمريكية والمزاعم التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات".،

وأشار معروف إلى أن شاحنات المساعدات التي وصلت شمال غزة تمثل نحو 8% فقط من إجمالي الشاحنات، رغم أن الشمال هو الأشد حاجة، والأكثر تعرضًا لأزمة الأمن الغذائي، ويضم 700 ألف مواطن.

ودعا إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا.