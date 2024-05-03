نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصرية.. انطلاق مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي في سلطنة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت بمسرح مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في سلطنة عمان فعاليات "مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي" في نسخته الثانية، والذي حمل شعار "ثقافة البلدان في أرض اللبان"، نظمه نادي مرباط الرياضي بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وتضمن حفل الختام العديد من الفقرات، حيث بدأ بكلمة المهرجان التي ألقاها جعفر نجم رئيس المهرجان.

وأقيمت فقرة القراءة الشعرية، حيث قدم الشاعر المصري عصام بطاح مستشار الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء قصيدة "مصر وعمان" التي تعبر عن مشاعر الإخوة والترابط بين البلدين، وشارك من العراق الشاعر عمار علي الذي قدم قصيدة " ناديت"، والشاعر ياسر الكبيسي الذي ألقى عدة قصائد منها "اسم العراق وانتمينا وفوطة أمي"، وقدم الشاعر العماني عامر أحمد المهري "أبو الطيب" قصيدتي "آه يا ليلى، ونور الشمس"، ثم وكما قدمت فرقة السياب العراقية للفنون الشعبية عدة لوحات فنية من الفلكلور العراقي منها لوحة "يا بصرتنا" ولوحة "المنكر"، وقدمت فرقة تراث الشحر من الجمهورية اليمنية لوحة "الغيلي"، أما فرقة تراث مرباط الشعبية فقد عرضت عدة لوحات من الموروث الفني الخاص بولاية مرباط منها لوحة فن صوت الكولين (العريس) وفن جيبوه وفن اللانزيه.

وقد استمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث شهد مسرح أوبار فعاليات اليوم الثاني للمهرجان التي تضمنت جلسات شعرية شارك فيها شعراء من مختلف الدول العربية وجلسات حوارية حول الفن التراثي والفلكلور العربي، وختمت بالعرض المسرحي بعنوان "عائلة صابر" لفرقة ظفار المسرحية الأهلية.