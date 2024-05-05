العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عناصر تابعين لحماس بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مايو 2024 03:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل السبت خمسة مسلحين فلسطينيين قرب طولكرم في شمال الضفة الغربية، في عملية شملت محاصرته مبنى لاثنتي عشرة ساعة وأصيب خلالها جندي إسرائيلي، وأعلنت حركة حماس مقتل ثلاثة من عناصرها خلالها.

وفي قرية دير الغصون، شاهد مصور في وكالة فرانس برس قوة إسرائيلية كبيرة تغلق الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف فيما تقوم جرافة بهدمه.

وانتشلت القوات الإسرائيلية جثة واحدة على الأقل من تحت الأنقاض واحتجزتها.

وقال الجيش في بيان إنه خلال "عملية تهدف إلى تحييد خلية إرهابية"، قامت القوات الإسرائيلية "بمحاصرة مبنى"، وبعد "تعرضها لإطلاق النار ردت قوات الأمن" لا سيما بإطلاق صواريخ.

وتابع "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش المبنى وأصابته مرتين، فيما عملت وحدات الهندسة على تدميره"، مضيفا أن "المواجهة انتهت بالقضاء على خمسة إرهابيين ومصادرة معدات عسكرية وأسلحة".

وأوضح الجيش أن أحد جنوده أصيب خلال هذه العملية.

من جانبها، أكدت كتائب القسام على حسابها على تطبيق تليغرام مقتل ثلاثة من عناصرها في المواجهة بينهم "قائد كتاب القسام في طولكرم".

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 الضفة الغربية التي تشهد منذ عامين تصاعدا في أعمال العنف، فاقمها هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر واندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقتل ما لا يقل عن 496 فلسطينيا على أيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وخلال الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل، وفق وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك).