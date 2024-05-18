أخبار اليمن : الاحتلال دمر 300 منزل في جباليا خلال 7 أيام

الاحتلال دمر 300 منزل في جباليا خلال 7 أيام
أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 300 منزل في جباليا شمالي القطاع، منذ بداية عمليته العسكرية هناك قبل أسبوع.
وبحسب الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، فإن "الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 300 منزل بشكل كامل في جباليا شمالي القطاع منذ بداية عمليته العسكرية".
وأضاف: "تصلنا نداءات استغاثة بأن هناك العديد من الجثث ملقاة على الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي".
كما أوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار هائل في المباني السكنية والبنية التحتية في بلدة ومخيم جباليا.
ولفت إلى أن "الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني يصعب عليهما الوصول إلى أماكن مختلفة في جباليا نتيجة للقصف وإطلاق جيش الاحتلال النار عليهم مباشرة".
وبدأ جيش الاحتلال عمليات توغل جديدة، في الـ11 من مايو الجاري، في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف، استهدفت عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمال القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
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