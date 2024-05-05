العالم اليوم - مسؤول عربي رفيع: صفقة غزة وشيكة لكنها غير محصنة تماما

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مايو 2024 08:22 صباحاً - ‏أكد مسؤول عربي رفيع المستوى لـ"دوت الخليج"، أن مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في قطاع غزة هي الأفضل منذ بدء المفاوضات، مشيرا إلى أن "قبولها بات وشيكا".

لكن المسؤول الذي طلب حجب اسمه، أبدى مخاوف من أن "أي من الطرفين قادر على الانعطاف 180 درجة والعودة إلى المربع الأول"، أي التراجع عن موقفه.

وأوضح أن "الحسابات الخاصة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعض قادة حماس، هي ما يعقد اتخاذ القرار السياسي بالموافقة على الصفقة"، التي طال انتظارها.

وحذر المسؤول من أن "نتنياهو، ولأسبابه السياسية الخاصة، قد يرفض الاتفاق حتى إن كان العرض المقدم من حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بدرجة جيدة".

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