العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي رابع بهجوم "كرم أبو سالم"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 12:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي في الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، ليرتفع عدد الجنود القتلى بالهجوم ذاته إلى 4.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود في قصف معبر كرم أبو سالم من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء الأحد، إنه "سمح بنشر أسماء الجنود القتلى، وهم الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية "فالخود"، التابعة لكتيبة "شاكيد"، والرقيب تل شافيت".

وأصيب بالهجوم ذاته 3 جنود آخرين، وصفت جراحهم بأنها "خطيرة"، فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 9 جنود أصيبوا، جروحهم بين طفيفة ومتوسطة.

وبمقتل هؤلاء الجنود الأربعة، يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 612، بينهم 267 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصيب ما يصل إلى 3344 جنديا وضابطا آخرين، بينهم 1609 منذ بدء العمليات البرية.

وكانت كتائب القسام أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاقه.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من المعبر.

وأشار إلى إن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.