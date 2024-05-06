دوت الخليج -

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جدد المستوطنون الصهاينة، اليوم الإثنين،اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة العدو الصهيوني. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىجدد المستوطنون الصهاينة، اليوم الإثنين،اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة العدو الصهيوني. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن شهود عيان قولهم بأن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة العبرية. وأوضح الشهود أن شرطة العدو حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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