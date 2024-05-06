العالم اليوم - بايدن يجري اتصالا هاتفيا بنتنياهو بشأن رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 06:24 مساءً - أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، اتصالات هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأوضح مراسل دوت الخليج أن المحادثة بين بايدن ونتنياهو استمرت لقرابة نصف الساعة.

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.

ويأتي إعلان إسرائيل رغم تشديد واشنطن على أنها لا تؤيد اجتياح رفح برا دون خطة متكاملة لتأمين المدنيين الذين يحتمون في المدينة، ورغم المحادثات الجارية مع حركة حماس لوقف إطلاق النار.

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة فرانس برس: "أخبرنا الحكومة الاسرائيلية بوضوح برأينا حول اجتياح بري كبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن اتفاقا بشأن عملية إفراج عن الرهائن هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح حيث لجأ إليها أكثر من مليون شخص".

ودعا الجيش الإسرائيلي الإثنين سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة الى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.