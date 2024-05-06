يديعوت أحرونوت: فريق التفاوض الإسرائيلي يدرس جواب حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 مساءً - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن الفريق المفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، تلقى جواب حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأضافت الصحيفة العبرية أن الفريق الإسرائيلي يدرس جواب الحركة بعمق حاليا.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة "لا يبدو الأمر كذلك، نحن نتحقق من الاقتراح وعواقبه".

وصرح مصدر قيادي في حركة "حماس" بإن "الحركة أبلغت الوسطاء موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وكالة قدس برس.

كما ذكرت مصادر أن وفد لحماس سيتوجه غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات.