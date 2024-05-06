نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: نقوم بمراجعة رد حماس على وقف إطلاق النار بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تتقوم فى الوقت الراهن بمراجعة رد حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار مع حلفائها بالمنطقة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "حماس قدمت ردها بشأن وقف إطلاق النار ونقوم بمراجعته مع حلفائنا بالمنطقة".

وكانت قد أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا أعلنت فيه موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا للبيان، أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، حيث أعلن لهم موافقة حماس على المقترح المقدم منهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.